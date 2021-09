Gaja Masciale | «L’ansia mi tiene in vita»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 settembre 2021) Secondo Gaja Masciale il mestiere dell’attore non ha un punto di arrivo, ma è ogni giorno una ripartenza: «Siamo in continua evoluzione. È un lavoro che ti apre così tanti mondi e possibilità che ti catapulta ogni volta in una nuova avventura» racconta Gaja, che questo autunno si divide tra il cinema con Ancora più bello, il sequel di Sul più bello che la vede riprendere il ruolo di Federica, e la televisione con Fino all’ultimo battito, la nuova fiction di Cinzia TH Torrini realizzata per Raiuno. «Provo ansia e, allo stesso tempo, felicità nello scoprire cosa ho combinato» continua Masciale che, così come il suo personaggio nel film di Claudio Norza, accetta le sfide squarciando il velo della paura, senza mai tirarsi indietro.