Eitan, la prima udienza a Tel Aviv: intesa tra le famiglie, per ora il bimbo resta in Israele (Di giovedì 23 settembre 2021) In aula solo la zia paterna, Aya Biran, e il nonno materno, Shmuel Peleg, che ha portato il piccolo in Israele ed è indagato a Pavia per sequestro aggravato di persona. La prossima udienza si terrà l’8 ottobre Leggi su corriere (Di giovedì 23 settembre 2021) In aula solo la zia paterna, Aya Biran, e il nonno materno, Shmuel Peleg, che ha portato il piccolo ined è indagato a Pavia per sequestro aggravato di persona. La prossimasi terrà l’8 ottobre

