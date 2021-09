Diablo II Resurrected: i cancelli degli Inferi si aprono oggi per tutti i giocatori! (Di giovedì 23 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Activision Blizzard annuncia che Diablo II: Resurrected è disponibile a partire da oggi. Si tratta di una rimasterizzazione definitiva di Diablo II e della sua espansione Lord of Destruction. La quintessenza del GdR d'azione è stata modernizzata per essere più strabiliante, accessibile e divertente di quanto sia mai stata prima. Progettato per sfruttare al meglio la tecnologia odierna, Diablo II: Resurrected supporta una risoluzione fino a 4K. Include anche un audio Dolby Surround 7.1 completamente rimasterizzato, per cui i giocatori non si perderanno un solo grido truculento. tutti e 27 i minuti dei filmati originali sono stati ricreati da zero con grafica ad alta fedeltà. Anche se è stato fatto un lavoro grandioso nel portare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Activision Blizzard annuncia cheII:è disponibile a partire da. Si tratta di una rimasterizzazione definitiva diII e della sua espansione Lord of Destruction. La quintessenza del GdR d'azione è stata modernizzata per essere più strabiliante, accessibile e divertente di quanto sia mai stata prima. Progettato per sfruttare al meglio la tecnologia odierna,II:supporta una risoluzione fino a 4K. Include anche un audio Dolby Surround 7.1 completamente rimasterizzato, per cui i giocatori non si perderanno un solo grido truculento.e 27 i minuti dei filmati originali sono stati ricreati da zero con grafica ad alta fedeltà. Anche se è stato fatto un lavoro grandioso nel portare ...

