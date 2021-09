Coppie: come ritrovare l’intimità dopo il parto (Di giovedì 23 settembre 2021) Il post gravidanza è una fase molto delicata nella vita di coppia, soprattutto quando intervengono fattori psicologici e fisici che condizionano benessere ed emotività e, di conseguenza, anche i rapporti sessuali. Le motivazioni che influiscono sulla situazione possono essere molteplici: squilibrio ormonale, secchezza, infiammazione e sofferenza durante la penetrazione. La dispareunia post-partum può dipendere da eventi traumatici al perineo, come lacerazioni spontanee o episiotomie, che a volte presentano una cicatrice indurita e retratta, che rendono impossibile l’accoppiamento. Basti pensare che a tre mesi dal parto circa il 50% delle donne avverte dolore durante i rapporti, dopo sei mesi il dato scende al 25% e a volte questa situazione persiste per oltre un anno. Si tratta di un disturbo molto diffuso, ma ancora poco ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Il post gravidanza è una fase molto delicata nella vita di coppia, soprattutto quando intervengono fattori psicologici e fisici che condizionano benessere ed emotività e, di conseguenza, anche i rapporti sessuali. Le motivazioni che influiscono sulla situazione possono essere molteplici: squilibrio ormonale, secchezza, infiammazione e sofferenza durante la penetrazione. La dispareunia post-partum può dipendere da eventi traumatici al perineo,lacerazioni spontanee o episiotomie, che a volte presentano una cicatrice indurita e retratta, che rendono impossibile l’accoppiamento. Basti pensare che a tre mesi dalcirca il 50% delle donne avverte dolore durante i rapporti,sei mesi il dato scende al 25% e a volte questa situazione persiste per oltre un anno. Si tratta di un disturbo molto diffuso, ma ancora poco ...

