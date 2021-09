Con la rimonta allo Spezia, la Juventus conferma di essere malata: ma Allegri è davvero il medico giusto? (Di giovedì 23 settembre 2021) Con la rimonta allo Spezia, la Juventus non guarisce, semmai conferma di essere malata. La domanda è se Allegri è il medico giusto, quello che meglio conosce la materia. Così non sembra. Nonostante Max sia un luminare della panchina, sta sottovalutando il paziente o, peggio, non l'ha ancora capito. Sorride, scherza, minimizza come a voler tranquillizzare la squadra convalescente di fronte a lui, in preda ad una crisi chiamata Spezia, capace di ribaltare la rete iniziale di Kean. Il problema è che la Juve ha bisogno del contrario, di qualcuno che le sbandieri la verità in faccia, che la metta in discussione. Perché da sola, in discussione, questa squadra non ci si mette. Sono pochi i giocatori di mezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Con la, lanon guarisce, semmaidi. La domanda è seè il, quello che meglio conosce la materia. Così non sembra. Nonostante Max sia un luminare della panchina, sta sottovalutando il paziente o, peggio, non l'ha ancora capito. Sorride, scherza, minimizza come a voler tranquillizzare la squadra convalescente di fronte a lui, in preda ad una crisi chiamata, capace di ribaltare la rete iniziale di Kean. Il problema è che la Juve ha bisogno del contrario, di qualcuno che le sbandieri la verità in faccia, che la metta in discussione. Perché da sola, in discussione, questa squadra non ci si mette. Sono pochi i giocatori di mezza ...

