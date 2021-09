Ciclismo: Nibali torna all'Astana (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - Vincenzo Nibali ritorna all'Astana. L'annuncio ufficiale arriva proprio dal team kazako, che su Twitter posta tre emoji: uno squalo, il soprannome del 36enne corridore siciliano, un ciclista e una casa. Nibali saluta così la Trek-Segafredo e torna nella squadra dove ha raggiunto i maggiori successi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - Vincenzoriall'. L'annuncio ufficiale arriva proprio dal team kazako, che su Twitter posta tre emoji: uno squalo, il soprannome del 36enne corridore siciliano, un ciclista e una casa.saluta così la Trek-Segafredo enella squadra dove ha raggiunto i maggiori successi.

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, ufficiale ritorno #Nibali all’#Astana. Le parole dello Squalo - TV7Benevento : Ciclismo: Nibali torna all'Astana... - sportface2016 : #Ciclismo, è fatta per il ritorno di #Nibali all’#Astana: il tweet del team kazako spazza via ogni dubbio - OA_Sport : Lo Squalo dello Stretto torna all'Astana! - RaiSport : Grandi firme al #GirodiSicilia al via martedì 28 settembre Ci saranno, tra gli altri, #Nibali, #Froome, #Valverde… -