Caso Eitan, accordo per custodia condivisa tra le famiglie: per ora resta in Israele (Di giovedì 23 settembre 2021) Raggiunto stamani, nel corso della prima udienza, che si è svolta a porte chiuse al tribunale di Tel Aviv, un accordo temporaneo sulla custodia condivisa di Eitan Biran, il bambino di sei anni ...

NealaAntinori : RT @MauroTedeschini: La sentenza del tribunale israeliano sul caso del piccoli #eitan è gravissima: legittima il rapimento di un bambino in… - MauroTedeschini : La sentenza del tribunale israeliano sul caso del piccoli #eitan è gravissima: legittima il rapimento di un bambino… - CamilloFerrante : Nel caso in cui il processo in corso in Israele affidasse Eitan alla famiglia paterna (che vive in Israele) andando… - TV7Benevento : Caso Eitan: nonno, ‘soddisfatto, decisione giudice Israele equilibrata'... - ICIsraele : “Caso Eitan, oggi la prima udienza a Tel Aviv Commento di Sharon Nizza ” -