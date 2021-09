Bufera Djokovic | beccato con un militare del massacro di Srebrenica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Djokovic

Tuttosport

ROMA - Altra polemica con protagonista Novak. Il serbo continua a far parlare di sè ed è finito nuovamente in mezzo allaper una foto scattata nei giorni scorsi, precisamente il 18 settembre. Il tennista sta trascorrendo alcuni ...TORINO - Altranei Balcani per Novak, già criticato nel giugno dello scorso anno per la celebrazione del controverso Adria Tour , senza alcuna restrizione, nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Il ...Critiche per il campione serbo, che era in compagnia di uno dei militari che hanno partecipato al genocidio TORINO - Altra bufera nei Balcani per Novak Djokovic, già criticato nel giugno dello scorso ...Home; Tennis News; Interviste Tennis; Stefanos Tsitsipas è uno dei prospetti più interessanti del circuito maschile e, nonostante la sua giovane e breve carriera, nella sua bach ...