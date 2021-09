Beppe Bergomi | la moglie Daniela Fontana | una vita insieme

Leggi su ck12

(Di giovedì 23 settembre 2021) Avete mai visto la consorte di e due figli ormai adulti. (screenshot video)32 anni di amore o quasi e non sentirli: questa èdi, ex bandiera dell’Inter e della Nazionale, campione del mondo a soli 19 anni nel 1982 e già all’epoca soprannominato lo Zio per quel baffo e l’aspetto più maturo dell’età che avesse poi realmente. La coppia ha due figli e una lunga, lunghissima storia d’amore alle spalle, come hanno raccontato entrambi in un’intervista a Vieni da me. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Max Angioni, il comico da Italia’s Got Talent a Lui è peggio di me Si innamorarono quasi per “gioco” o meglio i primi baci arrivarono davanti al classico gioco della bottiglia, ma l’ex calciatore la prese subito sul serio, tant’è che ricorda esattamente la ...