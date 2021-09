Benevento, aggressione ai danni di un 74enne: la polizia incastra i responsabili (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata odierna gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Benevento, in collaborazione con i colleghi della Squadra Volanti, sono riusciti ad identificare l’uomo e la donna che nel primo pomeriggio di ieri – mercoledì 22 settembre – avrebbero aggredito un anziano 74enne del posto, dandosi subito dopo alla fuga. I poliziotti, a seguito di meticolose indagini di P.G. hanno raccolto la testimonianza della vittima e di alcuni testimoni, nonché acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza insistenti nella zona teatro degli eventi ricostruendo le fasi dell’aggressione, avvenuta per futili motivi. Infatti l’anziano, che si trovava a bordo di un autobus di linea, avrebbe chiesto alla coppia in argomento di indossare la mascherina, ma poi le cose sarebbero degenerate e una volta che l’uomo è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata odierna gli uomini della Squadra Mobile della Questura di, in collaborazione con i colleghi della Squadra Volanti, sono riusciti ad identificare l’uomo e la donna che nel primo pomeriggio di ieri – mercoledì 22 settembre – avrebbero aggredito un anzianodel posto, dandosi subito dopo alla fuga. I poliziotti, a seguito di meticolose indagini di P.G. hanno raccolto la testimonianza della vittima e di alcuni testimoni, nonché acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza insistenti nella zona teatro degli eventi ricostruendo le fasi dell’, avvenuta per futili motivi. Infatti l’anziano, che si trovava a bordo di un autobus di linea, avrebbe chiesto alla coppia in argomento di indossare la mascherina, ma poi le cose sarebbero degenerate e una volta che l’uomo è ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, #Aggressione ai danni di un #74enne: la #Polizia incastra i #Responsabili **… - ilvaglio1 : Benevento - Anziano aggredito per futili motivi: rintracciati e denunciati i due presunti autori #lesini… - anteprima24 : ** Rissa in piazza Piano di Corte, denunciato 20enne: 'Intervenuto per mettere pace' ** - ottopagine : Aggressione anziano sceso dal bus a Benevento, indaga la Squadra Mobile #Benevento - ottopagine : Aggressione nella notte a piazza Piano di Corte, un 20enne: ecco come è andata #Benevento -