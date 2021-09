A tutto Caputo | ' Io e Quaglia contro Osimhen? Lui una potenza | ma ce la giochiamo'

Advertising

Come non ricordare un giorno così? "Una partita pazzesca", ricorda oggi Francescoparlando di quel Sassuolo - Napoli del 3 marzo scorso, dove lui segnò la rete decisiva per il pareggio emiliano su rigore al 95'. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le ...Per il restoconfermato, con la coppia- Quagliarella a guidare l'attacco blucerchiato. SAMPDORIA (4 - 4 - 2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ...“Ha provato spesso a prendermi, ma poi non se n’era mai fatto nulla”. Ciccio Caputo, punta della Sampdoria, conferma a La Gazzetta dello Sport che D’Aversa lo voleva da anni: “Sono contento che lui si ...Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nessun dubbio, il Napoli è la prima forza del campionato. Ho visto in tv la gara di Udine, sulla c ...