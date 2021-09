Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 17:45 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2021 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA TRA VIA VINOVO E VIA VERNANTE, NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E CASSIA VEIENTANA PROSEGUIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI, MA PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E A24 ANCHE IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, QUI PER LAVORI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021)DEL 22 SETTEMBREORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DI BOCCEA TRA VIA VINOVO E VIA VERNANTE, NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E CASSIA VEIENTANA PROSEGUIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI, MA PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E A24 ANCHE IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, QUI PER LAVORI DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA ...

