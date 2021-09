Vaccini ai bambini, ci tocca vincere anche questa paura. I genitori presto davanti a un bivio. Sperando di aver imparato dagli errori (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella lotta al Covid la scienza ci ha insegnato che la contrazione dei tempi di sperimentazione del vaccino non equivale a una riduzione della sua affidabilità, o a un accrescimento della sua pericolosità nel produrre effetti collaterali. E a garanzia di ciò le autorità regolatorie sono chiamate a fornire la propria autorizzazione che varia di volta in volta in base alla platea di destinatari. Biontech, dopo aver effettuato la sperimentazione del vaccino sulla fascia anagrafica compresa tra i 5 e gli 11 anni (leggi l’articolo), attende il pronunciamento della FDA per l’America e dell’Ema per l’Europa affinché sia possibile somministrare il vaccino anche ai più piccoli, poiché dagli studi svolti è emerso che l’alta capacità di immunizzazione sarebbe abbinata ad effetti collaterali lievi. LA TRINCEA DEI NO-VAX. Nella fiduciosa attesa di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella lotta al Covid la scienza ci ha insegnato che la contrazione dei tempi di sperimentazione del vaccino non equivale a una riduzione della sua affidabilità, o a un accrescimento della sua pericolosità nel produrre effetti collaterali. E a garanzia di ciò le autorità regolatorie sono chiamate a fornire la propria autorizzazione che varia di volta in volta in base alla platea di destinatari. Biontech, dopoeffettuato la sperimentazione del vaccino sulla fascia anagrafica compresa tra i 5 e gli 11 anni (leggi l’articolo), attende il pronunciamento della FDA per l’America e dell’Ema per l’Europa affinché sia possibile somministrare il vaccinoai più piccoli, poichéstudi svolti è emerso che l’alta capacità di immunizzazione sarebbe abbinata ad effetti collaterali lievi. LA TRINCEA DEI NO-VAX. Nella fiduciosa attesa di ...

