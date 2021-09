Sykes, sospiro di sollievo: dimesso dall'ospedale di Barcellona. Ma a Jerez è in dubbio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sorpassi al limite e incidente spaventosi: la tappa di Barcellona ha offerto agli appassionati della Superbike i due volti delle corse. Proprio domenica, durante gara 2, Tom Sykes, pilota inglese ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sorpassi al limite e incidente spaventosi: la tappa diha offerto agli appassionati della Superbike i due volti delle corse. Proprio domenica, durante gara 2, Tom, pilota inglese ...

