Piazza Vittorio, tra decessi e degrado: scatta l'operazione 'ad alto impatto' delle forze dell'ordine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Piazza Vittorio è uno dei quartieri più popolosi di Roma e, purtroppo, anche tra quelli più ricchi di degrado. Complice la vicinanza con la Stazione Termini diventa quotidianamente scenario di commercianti abusivi, ubriachi in pieno giorno e purtroppo spesso anche decessi. Proprio a fronte di ciò, dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione "ad alto impatto" che vede l'impiego degli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e e della Polizia Locale Roma Capitale. Tutti sul posto per verificare e controllare le persone irregolari sul territorio nazionale, il contrasto all'abusivismo, e per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Verranno altresì volti dei controlli amministrativi alle numerose attività commerciali che ...

