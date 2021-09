Papa Francesco | Qualcuno mi voleva morto e preparava il conclave

Advertising

Corriere : Papa Francesco: «Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave. Ma sono ancora vivo» - eziomauro : Papa Francesco: 'Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave' - vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - MgraziaT : RT @BeppeGiulietti: - massimo_san : RT @BeppeGiulietti: -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

'Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto'. A dirlo èin un colloquio a porte chiuse con i gesuiti durante il recente viaggio in Slovacchia e riportato da 'La Civilità Cattolica'. 'So che mentre ero in ospedale ci sono stati persino ...Una cena in Vaticano con cardinali e vescovi la sera di domenica 4 luglio, mentreera sotto ai ferri al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per l'intervento al colon dovuto ai diverticoli. Una serata conviviale tra amici e compagni di cordata, non per recitare il ...Nel pieno di un incontro con i Gesuiti Gesuiti slovacchi dal suo ultimo viaggio apostolico, Papa Francesco è tornato ad incrociare tematiche legate alla comunità LGBT. Il pontefice ha voluto riprender ..."Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto". A dirlo è Papa Francesco in un colloquio a porte chiuse con i gesuiti durante il recente viaggio in Slovacchia e riportato da "La Civilità ...