Morto Willie Garson | addio allo Stanford Blatch amico intimo di Carrie Bradshaw in “Sex and the City” | aveva 57 anni

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Èall’età di 57Williw, attore celebre per aver interpretato il personaggio di, l’e confidente di/Sarah Jessica Parker nella serie tv cult “Sex and the“. A dare la notizia della sua scomparsa è il figlio, senza però rivelare le cause del decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, in particolare da parte dei colleghi della serie. In particolare Mario Cantone, che vestiva i pdi Anthony Marentino, il partner disullo schermo, ha scritto su Instagram: “Sono devastato e sopraffatto dalla tristezza… Sei stato un dono degli dei“. E Cynthia Nixon alias Miranda Hobbes: “Lo amavamo tutti e adoravamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morto Willie

Lutto nel cast di Sex and the city:l'attoreGarson A dare l'annuncio della morte è stato il figlio con un post condiviso su Instagram. Ancora non sono stati diffusi dettagli sulle ...Riposa in pace, caro'. Omaggi commoventi anche dal casti di White Collar , da Tiffani Thiessen (", mio caro dolce amico, ho il cuore a pezzi. È ancora difficile per me credere che tu non ...Morto Willie Garson a 57 anni. L’attore era famoso sopratutto per aver interpretato l’amico intimo e fedele di Carrie in Sex and the City ...Conosciuto per il personaggio di Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City e Mozzie in White Collar, è morto a causa di un tumore al pancreas ...