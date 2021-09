Manolas diventa una riserva | ecco perché Spalletti preferisce Rrahmani

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Kostase Amirtitolare, sono le scelte di Lucianoche verranno confermate con la Sampdoria. Tuttosport sottolinea che nelle ultime due partite il tecnico del Napoli ha preferito schierare l’ex difensore del Verona dal primo minuto al posto del greco. Una scelta importante dato cheresta un difensore di alto livello. L’erroraccio con la Juventus ha messo in evidenza qualche problema di concentrazione da parte del difensore ex Roma. Cosìè finito in panchina eto titolare. Con il Leicester e con l’Udinese il difensore ha disputato due buone partite. Nell’ultima di campionato ha anche firmato un gol. A quanto pare il suo impiego è stato uno dei motivi di rottura tra Aurelio De Laurentiis ...

... la meravigliosa staffilata dello 0 - 3, in una serata fantasticaMario Rui 7 - Bella gamba,... Meret, Juan Jesus, Malcuit,, Zanoli, Ounas, Petagna. All. Spalletti ARBITRO: Manganelli di ...... cattivo, avere attenzione, portare a casa il risultato, altrimentidifficile pensare di ... affidandosi invece al miglior 4 - 2 - 3 - 1 possibile con Ospina in porta, Di Lorenzo,, ...Così Manolas è finito in panchina e Rrahmani è diventato titolare. Con il Leicester e con l’Udinese il difensore ha disputato due buone partite. Nell’ultima di campionato ha anche firmato un gol. A ...Antonio Corbo analizza l'ottimo lavoro di Spalletti, il tecnico azzurro sta concedendo fiducia a tutta la squadra.