LIVE MotoGP | Test Misano 2021 in DIRETTA | Aleix Espargarò sugli scudi con Aprilia | dietro Nakagami e Mir Bene Marini

17.12 Devono ancora entrare in temperatura le gomme dei piloti di Honda e Yamaha. 17.10 Fermi ai box tutti eccetto Pol Espargaro e Franco Morbidelli. 17.08 Ancora casco rosso per Mir nel primo settore! Lo spagnolo rientra ai box ma ha fatto davvero un'ottima impressione. 17.06 Mir diventa il quarto pilota ad andare sotto 1'32"!! Terza posizione davanti a Quartararo a poco meno di tre decimi da. 17.04 1:32.060!!! Quarta posizione per Joan Mir!! Che passo in avanti per lo spagnolo che si mette alle spalle il tempo di Marc Marquez. 17.02 Vinales rimane più o meno sui suoi tempi migliori, ma non piazza la zampata. 17.00 RIEPILOGO TEMPIDAY-2 AD UN'ORA DALLA FINE: 1 41 A. ESPARGARO 1:31.584 2 30 T. ...