L’Ispettore Coliandro 8, debutta stasera su Rai2 la nuova stagione: novità in arrivo (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’inizio della stagione autunnale ha porta con sé grandi novità nel palinsesto televisivo. Oltre a Luce dei tuoi occhi, che debutterà anch’essa stasera in prima serata su Canale 5, o Fino all’ultimo battito, che arriverà domani sulla rete ammiraglia, debutta oggi 22 settembre la nuova stagione de L’Ispettore Coliandro. La serie, nata dalla penna di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’inizio dellaautunnale ha porta con sé grandinel palinsesto televisivo. Oltre a Luce dei tuoi occhi, che debutterà anch’essain prima serata su Canale 5, o Fino all’ultimo battito, che arriverà domani sulla rete ammiraglia,oggi 22 settembre lade. La serie, nata dalla penna di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RaiDue : Quale miglior modo di trascorrere il mercoledì sera se non in compagnia de 'L'ispettore #Coliandro'? Alle 21.20 su… - Agricolturabio1 : RT @RaiDue: Finirete per innamorarvi anche questa volta ?? Domani alle 21.20 su #Rai2 i nuovi episodi de “L’ispettore #Coliandro” ?? #Colia… - Agricolturabio1 : RT @zazoomblog: Il cast de L’ispettore Coliandro – Il ritorno 4 - #L’ispettore #Coliandro #ritorno - Agricolturabio1 : RT @Raiofficialnews: 'Razzismo, caporalato, brutalità delle forze dell’ordine, neofascismo, prostituzione, droga: ogni volta che emerge un… - zazoomblog : L’ispettore Coliandro: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (ottava stagione) - #L’ispettore… -