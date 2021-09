L’infortunato Arthur vittima di un incidente stradale: stava andando a farsi visitare (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arthur, centrocampista brasiliano della Juventus, è stato vittima di un incidente stradale proprio mentre si stava recando al JMedical per sottoporsi ad una visita di controllo alla gamba dopo l’operazione dei mesi scorsi. Il giocatore bianconero, che era a bordo di una Ferrari, non ha nessuna colpa nella dinamica del sinistro e ne è uscito totalmente illeso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021), centrocampista brasiliano della Juventus, è statodi unproprio mentre sirecando al JMedical per sottoporsi ad una visita di controllo alla gamba dopo l’operazione dei mesi scorsi. Il giocatore bianconero, che era a bordo di una Ferrari, non ha nessuna colpa nella dinamica del sinistro e ne è uscito totalmente illeso. L'articolo ilNapolista.

