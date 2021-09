I talebani chiedono di parlare ai leader mondiali all’Assemblea generale dell’Onu

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Kabul – Idiaialle Nazioni Unite questa settimana. Per questo, secondo quanto scrive la Reuters, hanno nominato il loro portavoce con sede a Doha, Suhail Shaheen, come ambasciatore delle Nazioni Unite dell’Afghanistan. Il ministro degli Esteri talebano Amir Khan Muttaqi ha presentato ieri la richiesta in una lettera al segretariodelle Nazioni Unite Antonio Guterres. “Ivorrebberoall’Onu? Prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne. Servono fatti, non parole” ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York. Nuovo governo in Afghanistan Nel frattempo i...