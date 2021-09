Fedez attacca Giuseppe Conte | “Schiaffo in faccia Fate cag**e” Ma l’ex premier sorprende | “Sono d’accordo”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)hanno avuto uno scambio di battute a distanza: a far partire la polemica è stato il rapper, spesso critico nei confronti dell’operato politico ma mai così direttamente esposto contro il Presidente del Movimento 5 Stelle. Forse per la sua vicinanza ai pentastellati, è arrivata una risposta estremamente accomodante da parte dicontroper la piazza gremita: “inalza la voce, ancora una volta. Il cantante e marito di Chiara Ferragni ha più dissing in corso con esponenti politici che con colleghi rapper e quello conha rischiato di diventare l’ennesimo. Negli scorsi mesi ...

...via Instagram, rilanciando le immagini del comizio del presidente M5s Giuseppe Conte a Cosenza. 'La vostra propaganda - continua il rapper - non può venire prima delle persone. Quando ...ROMA -, Conte risponde. E gli dà ragione. Il rapper ha pubblicato una serie di stories su Instagram criticando i politici per non aver permesso al mondo dello spettacolo di tornare alle ...Botta e risposta via social tra i due, con il rapper che sostiene la protesta dei lavoratori dello spettacolo penalizzati dalla pandemia ...Conte risponde a Fedez sul comizio in piazza: la polemica su Instagram Conte ha dato ragione agli artisti che lo contestavano per la disparità tra la capienza ridotta dei loro spettacoli e le folle de ...