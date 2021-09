“Fa male!”. GF Vip 6, Giucas Casella non lo sapeva: tutta colpa di Francesca Cipriani (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giucas Casella è presto diventato il bersaglio preferito nella Casa del GF Vip 6. Arrivato al reality di Canale 5 nel corso della seconda puntata, l’illusionista conosceva già diversi inquilini tra cui Francesca Cipriani. E proprio con la bombasti showgirl ha subito formato una coppia irresistibile per il pubblico da casa. Perché è proprio la Pupa con cui Giucas Casella ha già condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi, a stuzzicarlo di continuo. Ma del resto succedeva anche in Honduras. Per esempio l’altra sera, quando le donne del GF Vip 6 hanno tentato di fare uno shampoo al mago, sul quale Francesca Cipriani ha lanciato abbondante farina bianca. Risultato? I capelli sono diventati di colpo bianchi. Ma questo non è stato mica l’unico siparietto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)è presto diventato il bersaglio preferito nella Casa del GF Vip 6. Arrivato al reality di Canale 5 nel corso della seconda puntata, l’illusionista conosceva già diversi inquilini tra cui. E proprio con la bombasti showgirl ha subito formato una coppia irresistibile per il pubblico da casa. Perché è proprio la Pupa con cuiha già condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi, a stuzzicarlo di continuo. Ma del resto succedeva anche in Honduras. Per esempio l’altra sera, quando le donne del GF Vip 6 hanno tentato di fare uno shampoo al mago, sul qualeha lanciato abbondante farina bianca. Risultato? I capelli sono diventati di colpo bianchi. Ma questo non è stato mica l’unico siparietto ...

Advertising

MikiCinalli75 : @diMartedi @SabinaGuzzanti @La7_tv Ridotti male Guzzanti e Vip Sinistri - _marinonichiara : Comunque nel bene o nel male nessuno di noi supererà mai il gf vip 5 questa è la verità - Bene_Fabry : Bisogna ammettere che la vita da vip non è affatto male.. guardarsi una partita di #SerieA da uno skybox tutto paga… - simen989 : RT @s7r0nz0: Parte male “C’è posta per te VIP” al 17,5% #AscoltiTv #gfvip - Sabrina66099843 : RT @s7r0nz0: Parte male “C’è posta per te VIP” al 17,5% #AscoltiTv #gfvip -