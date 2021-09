F1 Mobile Racing | Stagione 2021 disponibile da oggi

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Codamasters® ed Electronic Arts Inc hanno rilasciato l’aggiornamento stagionaleper F1®, un videogioco portatile gratuito ufficiale del Campionato Mondiale FIA Formula Uno™. Con oltre 35 milioni di download in tutto il mondo, F1®porta adesso l’azione a un nuovo livello con un epicoPvP in tempo reale, sfide globali in cui la posta in gioco è alta e una qualità visuale migliorata, con una nuova modalità Carriera in arrivo in un prossimo aggiornamento. I giocatori possono mettersi al volante delle vetture ufficiali del Campionato Mondiale FIA Formula Uno, oppure progettare il proprio veicolo F1® e gareggiare contro il tempo insieme a veri giocatori o al fianco di avversari guidati dall’AI sui circuiti ...

Advertising

italiatopgames : F1 Mobile Racing – Disponibile la nuova Stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Mobile Racing

GamerBrain.net

Club: Truepotrebbe essere tranquillamente annoverato tra i giochipiù completi e rifiniti. Mani sul volante Scendendo in pista comunque ci troviamo di fronte ad un simcade ...... LBTYA, LBTYB and LBTYK) is a world leader in converged broadband, video andcommunications ... ITV, Lions Gate, Univision and the Formula Eseries. Revenue figures above are provided ...Alfa Romeo Racing Orlen: Salt, un nome noto in Svizzera, aiuterà il team del Biscione a garantire comunicazioni stabili e affidabili a bordo pista in tutto il mondo e presso la sede di Hinwil ...Ogni mese su Tom's Hardware Italia analizziamo un diverso gioco di corse gratuito. Stavolta tocca a Gear.Club: True Racing.