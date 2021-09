Emma Bonino propone una Commissione Onu per salvare le donne afghane

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) «Questo è l’accordo di Doha, quello tra americani e talebani. Non è segreto, lo può scaricare chiunque. Sono quattro paginette e non c’è nemmeno una riga sui diritti umani o sulle garanzie per le. Zero, si parla solo di terrorismo e, al massimo, si chiede un governo inclusivo. E si è visto il concetto di inclusività dei talebani», dice la senatrice di PiùEuropaa Repubblica. Ex commissaria europea, già ministra degli Esteri, si sta muovendo per fare qualcosa e proteggere leche sfidano i Talebani e scendono in piazza per difendere la loro libertà. «Me lo stanno chiedendo in tanti, persone in buona fede che vorrebbero far qualcosa, in loco o da noi. Ma in loco sono rimaste le agenzie Onu e poche Ong coraggiose come Emergency e la Croce rossa, in situazione molto precarie. ...