Dove sono finiti i cattolici democratici? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il quadro politico italiano, ormai è evidente a quasi tutti, subirà una profonda scomposizione e ricomposizione dopo l'esito delle elezioni amministrative. Certo, l'elezione del nuovo presidente della Repubblica non sarà, al riguardo, una variabile indipendente rispetto alla naturale evoluzione che ci sarà a partire dall'indomani del risultato nelle varie città italiane. E questo per svariati motivi. Innanzitutto i due schieramenti attuali saranno arricchiti da nuovi soggetti/partiti/liste di "centro". È del tutto chiaro che il nuovo bipolarismo non potrà reggersi solo sulle "estreme". E cioè, sul massimalismo della sinistra e il populismo dei 5 stelle da un lato e sul sovranismo spinto della destra dall'altro. È inevitabile che saranno di nuovo presenti anche forze riformiste, di centro, con una spiccata cultura di governo e che fanno della cultura della mediazione il faro della loro ...

