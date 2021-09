Dodecà continua l' espansione in provincia di Salerno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Pastorano (CE), 24 settembre 2021 ) - Il 24 settembre inaugura a Nocera Superiore un nuovo punto vendita Pastorano (CE), 24 settembre 2021 -l'di Multicedi in Campania: il 24 settembre, l'azienda campana leader della distribuzione organizzata, inaugura a Nocera Superiore (SA) un nuovo punto vendita a insegna. Il nuovo supermercato nasce all'interno della Galleria Nuceria, in via Petraro Pucciano, ed è accessibile tramite diverse entrate, che comunicano con l'ampio parcheggio scoperto gratuito per i clienti. Negli oltre 1400 mq di superficie, collocati all'interno della Galleria Nuceria,si distingue per un'offerta conveniente e di grande qualità, che dà grande enfasi al fresco quotidiano. Il reparto ortofrutta è ricco di angoli tematici, quali i legumi, la frutta secca e i preparati. ...