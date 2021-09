Decreto in Gazzetta: niente stipendio senza Green Pass, ma salta la sospensione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ora è ufficiale il Decreto legge per l'obbligo, in vigore dal 15 ottobre, del certificato verde sui luoghi di lavoro sia per il dipendente pubblico che privato. Chi ne sarà privo verrà considerato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ora è ufficiale illegge per l'obbligo, in vigore dal 15 ottobre, del certificato verde sui luoghi di lavoro sia per il dipendente pubblico che privato. Chi ne sarà privo verrà considerato ...

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - borghi_claudio : E pure @RaiNews non ci ha capito nulla. La fiducia al Governo che si vota oggi è per il decreto green pass 2, quell… - robertopontillo : Il decreto legge per l'obbligo del #Greenpass sui luoghi di lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Risult… - mirnoja : RT @ultimenotizie: Il decreto legge per l'obbligo del #Greenpass sui luoghi di lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Risulta mod… -