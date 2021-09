Borsa: le europee scambiano positive in attesa Fed, Milano +0,51% (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 set. (Adnkronos) - Le borse europee scambiano positive ma rallentano dopo un avvio tonico. Sui mercati finanziari sembra placarsi il timore per il fallimento del colosso immobiliare cinese Evergrande, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sull'incontro della Federal Reserve, in attesa di indicazioni dall'intervendo del presidente Jerome Powell sul tapering. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,51% a 25.482 punti, sostenuto dai rialzi dei titoli petroliferi. Londra sale dello 0,84%, Francoforte dello 0,27% e Parigi dello 0,85%. Fra le materie prime il petrolio sale di oltre un punto percentuale, con il Wti a 71,5 dollari al barile e il Brent a 75,3. Sul Ftse Mib brillano i petroliferi, con Tenaris (+2,38%), Eni (+2,07%) e Saipem (+1,19%). Rialzi sopra il punto percentuale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021), 22 set. (Adnkronos) - Le borsema rallentano dopo un avvio tonico. Sui mercati finanziari sembra placarsi il timore per il fallimento del colosso immobiliare cinese Evergrande, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sull'incontro della Federal Reserve, indi indicazioni dall'intervendo del presidente Jerome Powell sul tapering. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,51% a 25.482 punti, sostenuto dai rialzi dei titoli petroliferi. Londra sale dello 0,84%, Francoforte dello 0,27% e Parigi dello 0,85%. Fra le materie prime il petrolio sale di oltre un punto percentuale, con il Wti a 71,5 dollari al barile e il Brent a 75,3. Sul Ftse Mib brillano i petroliferi, con Tenaris (+2,38%), Eni (+2,07%) e Saipem (+1,19%). Rialzi sopra il punto percentuale per ...

Advertising

TV7Benevento : Borsa: le europee scambiano positive in attesa Fed, Milano +0,51%... - ForexOnlineMeIt : Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi - Borsa Italiana - CCKKI : Qualcuno attribuisce al crollo #Evergrande che le Borse europee siano finite in rosso, ma probabilmente la certezza… - infoiteconomia : Borsa Milano in calo con le Borse europee, Evergrande affossa Wall Street - InformazioneOg : Borsa Milano in calo con le Borse europee, Evergrande affossa Wall Street #mercatifinanziari #mercatieuropei… -