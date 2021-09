Bimbo ucciso, a Napoli l’ultimo saluto al piccolo Samuele: “Un angelo speciale” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Tu solo Samuele avresti in questo giorno diritto di parola”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, celebrando i funerali del Bimbo di tre anni morto lo scorso venerdì dopo essere precipitato dal terzo piano di un antico edificio di via Foria, a Napoli. Per la morte di Samuele è stato arrestato un uomo di 38 anni, collaboratore domestico della famiglia della vittima. I funerali si stanno celebrando nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci con la partecipazione di migliaia di persone. In tanti indossano una maglietta bianca con la foto del Bimbo e la scritta “Sei un angelo speciale”. LEGGI ANCHE: Bimbo ucciso, la famiglia chiede ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tu soloavresti in questo giorno diritto di parola”. Lo ha detto l’arcivescovo di, don Mimmo Battaglia, celebrando i funerali deldi tre anni morto lo scorso venerdì dopo essere precipitato dal terzo piano di un antico edificio di via Foria, a. Per la morte diè stato arrestato un uomo di 38 anni, collaboratore domestico della famiglia della vittima. I funerali si stanno celebrando nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci con la partecipazione di migliaia di persone. In tanti indossano una maglietta bianca con la foto dele la scritta “Sei un”. LEGGI ANCHE:, la famiglia chiede ...

