Besiktas vs Demirspor | gol e rissa in campo per Mario Balotelli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Istanbul –ancora protagonista in Turchia. L’attaccante deldi Vincenzo Montella, parte dalla panchina, entra segna e serve l’assist del 3-3 che consente alla sua squadra di rimontare tre reti al, conquistando un punto importante in un match del campionato turco.in vantaggio per i gol di Francisco Javier Montero Rubio e Josef de Souza Dias. Poi nella ripresa trova anche il terzo gol con Ridvan Yilmaz ma subisce la reazione degli ospiti: al 60? segna Matias Vargas, poi entrache al 79? accorcia ancora le distanze. E al 97?, nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro, iltrova la rete del pareggio con Assombalonga su assist dello stesso Balo. Superche poi diventa protagonista ...

Stavolta il tecnico dele, indirettamente, i tifosi del club turco. Nella recente gara pareggiata dal suo Adanain casa delle Aquile nere, l'attaccante italiano, entrato nel finale ...Mario Balotelli non smette di far parlare di sé, anche in Turchia . L'attaccante italiano infatti ha dato vita ad una furiosa rissa subito dopo la fine del match trae Adana, compiendo un gesto plateale nei confronti dell'allenatore avversario subito dopo il gol del momentaneo 3 - 2, segnato da Super Mario con un bolide dai 25 metri. ...Ancora polemiche per Mario Balotelli che continua a segnare in Turchia: dopo il gol si è rivolto subito alla panchina ...Il tecnico avversario aveva detto che non aveva cervello. Nell'esultanza va dal tecnico avversario e si indica la testa. SuperMario gol e assist per l'Adana, poi sui social si scatena ...