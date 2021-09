Afghanistan, portavoce talebani: “Le donne? Uguali ma devono essere protette” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Credo sia un mutuo interesse per noi e per voi europei avere le nostre rispettive ambasciate aperte. Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Per voi resta necessario capire il nostro Paese. Ma dovete anche comprendere che l’Afghanistan non è l’Europa. Per noi talebani le nostre tradizioni sono importantissime. Abbiamo lottato vent’anni per difenderle, compreso la nostra concezione del ruolo della donna. Capisco che per voi i vostri valori siano importanti. Ma dovere rispettare i nostri”. A dichiararlo è Zabihullah Mujahed, portavoce dell’Emirato islamico e capo della Commissione culturale del governo di Kabul, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Non possiamo ignorare che le donne sono una componente importante della nostra società. Sosteniamo che devono poter studiare e lavorare, ma nel rispetto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Credo sia un mutuo interesse per noi e per voi europei avere le nostre rispettive ambasciate aperte. Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Per voi resta necessario capire il nostro Paese. Ma dovete anche comprendere che l’non è l’Europa. Per noile nostre tradizioni sono importantissime. Abbiamo lottato vent’anni per difenderle, compreso la nostra concezione del ruolo della donna. Capisco che per voi i vostri valori siano importanti. Ma dovere rispettare i nostri”. A dichiararlo è Zabihullah Mujahed,dell’Emirato islamico e capo della Commissione culturale del governo di Kabul, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Non possiamo ignorare che lesono una componente importante della nostra società. Sosteniamo chepoter studiare e lavorare, ma nel rispetto ...

