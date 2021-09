WhatsApp beta introduce una nuova funzione, ma non sarà per tutti: ecco il perché (Di martedì 21 settembre 2021) WhatsApp torna ad aggiornarsi in beta su iOS portando con sé una novità che sarà gradita particolarmente da chi ama dare un tocco personale alle proprie chat. WhatsApp beta, le novitàGli sviluppatori della famosissima app di messaggistica hanno infatti rilasciato la versione beta 2-21-190.11 che introduce la possibilità di creare un’icona per una chat di gruppo sfruttando un editor interno per modificare il colore e aggiungendo una emoji o uno sticker. Purtroppo questa novità non sarà a disposizione di tutti. Come spesso accade nella fase di sviluppo e quando la release non è definitiva, per ora questa opzione sarà a disposizione solo per chi ha uno smartphone con sistema operativo iOS, quindi un ... Leggi su computermagazine (Di martedì 21 settembre 2021)torna ad aggiornarsi insu iOS portando con sé una novità chegradita particolarmente da chi ama dare un tocco personale alle proprie chat., le novitàGli sviluppatori della famosissima app di messaggistica hanno infatti rilasciato la versione2-21-190.11 chela possibilità di creare un’icona per una chat di gruppo sfruttando un editor interno per modificare il colore e aggiungendo una emoji o uno sticker. Purtroppo questa novità nona disposizione di. Come spesso accade nella fase di sviluppo e quando la release non è definitiva, per ora questa opzionea disposizione solo per chi ha uno smartphone con sistema operativo iOS, quindi un ...

