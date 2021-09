Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 11:30 (Di martedì 21 settembre 2021) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2021 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ANAGNI IN DIREZIONE Roma. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. SULLA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO SERVIZIO RALLENTATO TRA CAPUA E CASERTA PER L’INGOMBRO DI UN PASSAGGIO A LIVELLO; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI. È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021)DEL 21 SETTEMBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1-NAPOLI, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ANAGNI IN DIREZIONE. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. SULLA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6NAPOLI VIA CASSINO SERVIZIO RALLENTATO TRA CAPUA E CASERTA PER L’INGOMBRO DI UN PASSAGGIO A LIVELLO; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI. È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Arriva una gru in piazza della Vittoria per il restauro di un palazzo L'ordinanza comunale prevede l'avvio dei provvedimenti di modifica temporanea della viabilità a ... per non creare disagi alla circolazione dei veicoli che si muovono verso Via Roma e quindi verso ...

