Uomini e Donne: volano coltelli tra Gemma e Tina. Esterna a sorpresa per la dama (Di martedì 21 settembre 2021) Scontro infuocato tra le due protagoniste di Uomini e Donne. Gemma e Tina ai ferri corti. La dama torinese esce con un insospettabile corteggiatore. La puntata inizia con un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

