Ue | Prodi | ' con l' unanimità non si governa nemmeno un condominio'

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set (Adnkronos) - "L'non si deve mantenere neanche in due. Non sinulla con il voto unanime necessario, neanche un, non si puliscono più i vetri e crollano le scale". Lo ha detto Romanoa Il mix delle cinque, su RadioUno Rai. "Questo è il vero dramma, il problema non è di essere in 27 o in 15 ma essere all'", ha detto l'ex presidente della Commissione Ue.

... 'Centoundici - Donne e uomini per un sogno grandioso' di Luca LuciniCristiana Capotondi, ... L'intervento del premier non è un inedito: già in passato Giuseppe Conte, Romanoe Silvio ..."Si confonde la battaglia politicaobiettivi della giustizia. Qualcuno dice: 'Mafa occhiolino a Berlusconi'. I nostri sistemi politici rimangono completamente diversi. Nessun mutamento nelle scelte fatte ma abbassiamo i toni ...Roma, 21 set (Adnkronos) - "L'unanimità non si deve mantenere neanche in due. Non si governa nulla con il voto unanime necessario, neanche un condominio, non si puliscono più i vetri e crollano le sca ...Roma, 21 set (Adnkronos) – In Europa Draghi mette l’Italia in una posizione “privilegiatissima. E’ ascoltato, ha relazioni buone, è in una situazione di passaggio, in Francia e Germania ci sono le ele ...