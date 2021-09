Serie B | oggi si conclude la 5a giornata Il programma

Advertising

TuttoMercatoWeb : Quali gli obiettivi stagionali? Allegri: 'Ad oggi Spezia-Juventus è una sfida salvezza' - sscnapoli : Oggi, nel 1984, esordiva in Serie A Diego Armando Maradona ???? ?? #ForzaNapoliSempre - SkySport : #Baggio, 35 anni fa l'esordio in #SerieA: chi ha lanciato i big di ieri e oggi? #SkySport - zazoomblog : Serie A oggi continua la 5a giornata. Il programma - #Serie #continua #giornata. #programma - DeFi_Italia : RT @terra_money_ita: Hey #LUNAtics, ?? vi abbiamo già parlato della competizione alla quale il nostro gruppo partecipa. Ebbene, oggi possiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi

QUOTIDIANO NAZIONALE

Fiorentina - Inter 1 - 3 ( HIGHLIGHTS ) vedi anche Udinese - Napoli 0 - 4: video, gol e highlights della partita diA I viola vanno in vantaggio al 23' con Sottil su assist di Nico Gonzalez. La ..." La vittoria diè una vittoria da grande squadra - ha proseguito l'ex attaccante della Roma - Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo e meno male che siamo rimasti solo sullo 0 - 1, ma ...Arrestato il fratellastro di Cassano. Dopo aver infranto la porta a vetri usando una fiamma ossidrica, avevano tagliato la cassaforte e rubato il contenuto. Dalle immagini di videosorveglianza la poli ...Cesare Albè ha portato in serie C la squadra di Gorgonzola. Dai campi dell’oratorio al professionismo ha insegnato a tutti che per prime vengono famiglia e scuola Il calcio attrae tanti giovani e non ...