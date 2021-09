Scommesse, per i bookie Salernitana verso primo successo contro Verona (Di martedì 21 settembre 2021) La Salernitana vuole la svolta dopo una stagione partita troppo a rilento. Gli uomini di Castori, nel match interno contro il Verona di mercoledì alle 18.30, vogliono eliminare lo zero dalla casella dei punti e puntano dritto alla vittoria contro un avversario reduce dal primo successo in campionato dopo tre sconfitte consecutive. Per i betting analyst di 888sport.it sarà una partita all’insegna dell’equilibrio con gli ospiti favoriti per il successo in quota a 2,08. Sale a 3,45 il segno «X» mentre il primo acuto campano della stagione 3,65 volte la posta. Ribery e compagni dopo i due gol segnati nell’esordio di Bologna arrivano da tre gare a reti bianche e contro una squadra come spregiudicata come quella gialloblù potrebbe arrivare ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) Lavuole la svolta dopo una stagione partita troppo a rilento. Gli uomini di Castori, nel match internoildi mercoledì alle 18.30, vogliono eliminare lo zero dalla casella dei punti e puntano dritto alla vittoriaun avversario reduce dalin campionato dopo tre sconfitte consecutive. Per i betting analyst di 888sport.it sarà una partita all’insegna dell’equilibrio con gli ospiti favoriti per ilin quota a 2,08. Sale a 3,45 il segno «X» mentre ilacuto campano della stagione 3,65 volte la posta. Ribery e compagni dopo i due gol segnati nell’esordio di Bologna arrivano da tre gare a reti bianche euna squadra come spregiudicata come quella gialloblù potrebbe arrivare ...

