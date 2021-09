Roma SS3 Flaminia | restringimento della carreggiata | ecco da quando e per quanto tempo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 settembre 2021) A causa di alcuni lavori di ripristinostabilità dei versanti rocciosi, a partire da lunedì 27 settembre, sarà istituito ildistrada statale 3 “” adal km 11,700 al km 11,200 (limitrofo all’innesto con il Grande Raccordo Anulare) in direzione. IlIldiè necessario per consentire, in piena sicurezza, l’esecuzione dei lavori di ripristinostabilità dei versanti rocciosi, che comprendono attività di distacco dei volumi rocciosi potenzialmente pericolanti. Il completamento dei lavori è previsto per il prossimo 31 ottobre. Anas, ha disposto ...