Plastica | Confcommercio su direttiva SUP | direzione giusta ma serve più tempo

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Il recepimento da parte dell’Italia dellaeuropea SUP, relativa all’eliminazione dal commercio delle microplastiche dannose pe l’ambiente, “si muove nella” e segna “un passo importante per le aziende del nostro Paese”. “, tuttavia, piùalle imprese per orientare la propria produzione e gli investimenti verso prodotti biodegradabili e compostabili”. Lo afferma Donatella Prampolini, Vice Presidente diImprese per l’Italia, in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati. Per l’associazione è necessaria più chiarezza sulle tempistiche di entrata in vigore del provvedimento e sarebbe necessario escludere alcune tipologie di prodotti alimentari che richiedono stringenti ...

Lo afferma Donatella Prampolini , Vice Presidente diImprese per l'Italia , in ...per alcune tipologie di prodotti per i quali non esistono alternative praticabili oltre allae l'...... abbigliamento, beni di consumo in collaborazione con CNA,e Confartigianato 29/09/... Alluminio,) in collaborazione con CiAl, Ricrea, ANFIMA e Corepla 30/09/2021 ore 15.00 " ...Evitare "approcci inutilmente restrittivi e punitivi delle disposizioni comunitarie nei confronti dei prodotti monouso".Il recepimento da parte dell'Italia della direttiva europea SUP, relativa all'eliminazione dal commercio delle microplastiche dannose pe ...