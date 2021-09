Melissa Satta, la battuta di Caressa spiazza “Tutti stanno aspettando che …” (Di martedì 21 settembre 2021) Melissa Satta è sicuramente una ragazza molto bella e sensuale in grado di lasciare chiunque senza fiato. E proprio la sua grande bellezza non è assolutamente passata inosservata nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, celebre programma Sky in cui proprio la Satta è sempre presente tra gli ospiti. Nello specifico a rimanere completamente colpito dalla bellezza dell’ex velina di Striscia La Notizia è stato Fabio Caressa il quale si è lasciato andare pronunciando una frase che non è piaciuta a molti. E a causa della quale nelle ultime ore è finito al centro di una grossa polemica. Ma eSattamente, quali sono state le parole pronunciate dal noto telecronista? Melissa Satta ospite di Sky Calcio Club Sky Calcio Club è un celebre programma Sky trasmesso la ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 settembre 2021)è sicuramente una ragazza molto bella e sensuale in grado di lasciare chiunque senza fiato. E proprio la sua grande bellezza non è assolutamente passata inosservata nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, celebre programma Sky in cui proprio laè sempre presente tra gli ospiti. Nello specifico a rimanere completamente colpito dalla bellezza dell’ex velina di Striscia La Notizia è stato Fabioil quale si è lasciato andare pronunciando una frase che non è piaciuta a molti. E a causa della quale nelle ultime ore è finito al centro di una grossa polemica. Ma emente, quali sono state le parole pronunciate dal noto telecronista?ospite di Sky Calcio Club Sky Calcio Club è un celebre programma Sky trasmesso la ...

