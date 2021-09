Lazio: Zingaretti, ‘soddisfazione per giudizio parifica Corte conti, siamo su strada giusta’ (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Vivo con grande soddisfazione questo nono giudizio di parifica dei conti sapendo che si tratta di lunga storia di rinascita. E’ stato un rapporto con il Mef e la Corte che ci ha permesso il salto in avanti”, consentendoci anche in pandemia di raggiungere livelli di efficienza. Lo ha detto il presidente della regiona Lazio Nicola Zingaretti intervenendo alla Corte dei conti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Vivo con grande soddisfazione questo nonodideisapendo che si tratta di lunga storia di rinascita. E’ stato un rapporto con il Mef e lache ci ha permesso il salto in avanti”, consentendoci anche in pandemia di raggiungere livelli di efficienza. Lo ha detto il presidente della regionaNicolaintervenendo alladei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Lazio: Zingaretti, 'soddisfazione per giudizio parifica Corte conti, siamo su strada giusta'... - MarlyKohime : @La7tv Avete avvisato Zingaretti? Il diversamente presidente capace della regione Lazio? - PravatoSilvano : @ClaudioPiNdArO @virginiaraggi @gualtierieurope I romani non sanno che Roma fa parte della Regione Lazio di cui Zin… - PravatoSilvano : @e_falce @virginiaraggi @gualtierieurope Gualtieri è del PD come Zingaretti. Zingaretti non vuole discariche in Laz… - PravatoSilvano : @M67Moira @virginiaraggi @gualtierieurope Qui si parla di Lazio non di territori! Chi governa il Lazio? Roma è la c… -