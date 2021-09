Kena Bridge of Spirits in un video confronto che mostra il suo favoloso mondo su PS4 Pro e PS5 (Di martedì 21 settembre 2021) L'attesa è finita! Kena: Bridge of Spirits è tra noi, disponibile sia per PS4 e PS5 che su PC. Il lavoro di Ember Lab presenta un universo fantastico in cui il simpatico e minuscolo Rot aiuterà Kena nella sua incredibile avventura. Poiché il gioco è disponibile su sistemi di generazioni diverse, vale la pena controllare come appare su ciascuno di essi. A tal proposito, un nuovo video del canale YouTube di IGN ha messo a confronto le versioni PS4 Pro e PS5 del gioco. Su PS5, i giocatori hanno accesso a due modalità grafiche, Performance Mode (Upscaled 4K a 60 FPS) e Resolution Mode (4K nativo a 30 FPS bloccati). Il video pubblicato da IGN non sembra evidenziare particolari differenze tra le varie versioni del gioco. Anche su PS4 Pro il titolo sembra essere molto fluido ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) L'attesa è finita!ofè tra noi, disponibile sia per PS4 e PS5 che su PC. Il lavoro di Ember Lab presenta un universo fantastico in cui il simpatico e minuscolo Rot aiuterànella sua incredibile avventura. Poiché il gioco è disponibile su sistemi di generazioni diverse, vale la pena controllare come appare su ciascuno di essi. A tal proposito, un nuovodel canale YouTube di IGN ha messo ale versioni PS4 Pro e PS5 del gioco. Su PS5, i giocatori hanno accesso a due modalità grafiche, Performance Mode (Upscaled 4K a 60 FPS) e Resolution Mode (4K nativo a 30 FPS bloccati). Ilpubblicato da IGN non sembra evidenziare particolari differenze tra le varie versioni del gioco. Anche su PS4 Pro il titolo sembra essere molto fluido ...

