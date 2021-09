Inter | Darmian |  «Importante fare risultato Testa all’Atalanta»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 settembre 2021) Matteoha parlato ai microfoni diTv nel post partita di Fiorentina-: le sue dichiarazioni Matteo, difensore dell’, ha parlato ai microfoni diTv al termine del match contro la Fiorentina. VITTORIA – «Quelli di oggi sono punti pesanti perché sapevano che era una gara difficile. Il primo tempo eravamo in difficoltà ma siamo stati bravi a reagire e portare a casa i tre punti». PRIMO GOL IN TRASFERTA – «Sicuramente segnare a San Siro è una cosa speciale, a maggior ragione ora che sono tornati i tifosi, ma quando si puògol anche in trasferta e aiutare la squadra tanto meglio». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.