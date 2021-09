Green Pass obbligatorio lavoratori: come funziona, prezzi e quanto costa un tampone (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo settimane di dibattiti e scontri, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che prevede l’estensione del Green Pass obbligatorio a tutti i lavoratori, sia nel pubblico che nel privato; una misura che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre e rimarrà valido fino al 31 dicembre. Nessuna categoria esclusa: dalla Pubblica Amministrazione fino alle colf, Passando per i tassisti, chi offre servizi a domicilio e chi fa volontariato; tutti dovranno essere muniti della certificazione verde. Ad esclusione, ovviamente, dei casi in cui il soggetto sia impossibilitato a vaccinarsi, ma in quel caso serve un’apposita certificazione medica. LE SANZIONILe pene per i trasgressori comprendono la sospensione dello stipendio dal quinto giorno di assenza, ma non il licenziamento. Nello specifico, il ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo settimane di dibattiti e scontri, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che prevede l’estensione dela tutti i, sia nel pubblico che nel privato; una misura che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre e rimarrà valido fino al 31 dicembre. Nessuna categoria esclusa: dalla Pubblica Amministrazione fino alle colf,ando per i tassisti, chi offre servizi a domicilio e chi fa volontariato; tutti dovranno essere muniti della certificazione verde. Ad esclusione, ovviamente, dei casi in cui il soggetto sia impossibilitato a vaccinarsi, ma in quel caso serve un’apposita certificazione medica. LE SANZIONILe pene per i trasgressori comprendono la sospensione dello stipendio dal quinto giorno di assenza, ma non il licenziamento. Nello specifico, il ...

