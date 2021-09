Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli attacca Amedeo Goria in diretta e poi Alfonso Signorini … (Di martedì 21 settembre 2021) In questa edizione de Il Grande Fratello vip sta facendo molto parlare il giornalista sportivo Amedeo Goria con la sua condotta a tratti discutibile. Ieri in puntata ad attaccarlo è stata una delle due opinioniste Sonia Bruganelli. Vediamo cosa gli ha detto e come lui ha reagito. La compagna di Amedeo Goria difende il giornalista La compagna di Amedeo Goria, Vera Miales ha difeso a spada tratta l’ex marito di Maria Teresa Ruta dall’accusa di spingersi troppo oltre con i suoi atteggiamenti come quando si è tolto le mutande stando nel letto con Ainett Stephens. La Miales ha detto contro la Stephens: “Lei si dovrebbe vergognare perché sta usando una persona di 67 anni pur di restare in gioco”. E ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 settembre 2021) In questa edizione de Ilvip sta facendo molto parlare il giornalista sportivocon la sua condotta a tratti discutibile. Ieri in puntata adrlo è stata una delle due opinioniste. Vediamo cosa gli ha detto e come lui ha reagito. La compagna didifende il giornalista La compagna di, Vera Miales ha difeso a spada tratta l’ex marito di Maria Teresa Ruta dall’accusa di spingersi troppo oltre con i suoi atteggiamenti come quando si è tolto le mutande stando nel letto con Ainett Stephens. La Miales ha detto contro la Stephens: “Lei si dovrebbe vergognare perché sta usando una persona di 67 anni pur di restare in gioco”. E ...

