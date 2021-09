Gkn | Nardella | ' Governo ha tempo due mesi per un decreto legge Siamo di fronte a un' azienda che ha ricevuto 3 mln di aiuti pubblici'

(Di martedì 21 settembre 2021) 'Non vogliamo spaventare chi vuole investire in Italia. Dobbiamo distinguere tra le aziende che assumono e portano investimenti in Italia da quelle delocalizzano in modo immotivato' ha detto il ...

Toni_Borlini : L'aspetto più vergogno della questione #GKN tanto per cambiare è il PD, con Letta e Nardella che vogliono farsi bel… - MatteoBerti01 : RT @TgrRaiToscana: 'Il tribunale di Firenze ha revocato i 422 licenziamenti alla Gkn per comportamento antisindacale. La giustizia ha fatto… - paolostallone66 : Il tribunale blocca i licenziamenti della GKN. Ora Giani, Nardella e compagnia cantante si mettano a remare anche loro #insorgiamotutti - CaterinaDoglio : RT @TgrRaiToscana: 'Il tribunale di Firenze ha revocato i 422 licenziamenti alla Gkn per comportamento antisindacale. La giustizia ha fatto… - metfirenze : Gkn. Nardella: 'La giustizia ha fatto il suo corso. Ora norme contro le delocalizzazioni immotivate'… -

'Non vogliamo spaventare chi vuole investire in Italia. Dobbiamo distinguere tra le aziende che assumono e portano investimenti in Italia da quelle delocalizzano in modo immotivato' ha detto il ...'Non vogliamo spaventare chi vuole investire in Italia. Dobbiamo distinguere tra le aziende che assumono e portano investimenti in Italia da quelle delocalizzano in modo immotivato' ha detto il ...Campi Bisenzio (Firenze), 21 settembre 2021 - Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e la Rsu della Gkn di Campi Bisenzio non si presenteranno all'incontro convocato per oggi a Firenze alle ore 17 dall'azienda ...Gkn: Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e la Rsu dello stabilimento di Campi Bisenzio non si presenteranno all'incontro convocato per oggi ...