Giallo ad Aprilia | ferito alla gola chiede aiuto ai passanti | è grave

(Di martedì 21 settembre 2021) Lo hanno salvato per un pelo, i residenti del quartiere Pantanelle, l’uomo cheva disperatamentecon una profonda ferita. Le dinamiche non sono ancora chiare, sembra che la vittima si sia fermata con l’auto in via del Querceto e abbia iniziato arealle auto in transito. Fortunatamente un passante si è fermato e, rendendosi conto della copiosa quantità di sangue che l’uomo stava perdendo, ha subito allertato il 118. Sul posto è così atterrata un’eliambulanza e un altro mezzo degli operatori sanitari. L’uomo è stato soccorso e immediatamente trasin codice rosso al San Camillo di Roma. Sul posto sono giunte anche alcune pattuglie delle forze dell’ordine. su Il Corriere della Città.