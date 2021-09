È accaduto in Slovacchia | Papa Francesco la brutta notizia è appena arrivata

(Di martedì 21 settembre 2021) Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e Green pass di oggi, martedì 21 settembre 2021. Ieri secondo il bollettino del Ministero della Salute sono stati registrati 2.407 contagi su 122.441 test e 44 morti. Il tasso di positività è al 2%. Partite le somministrazioni della terza dose di vaccino ai fragili: già quasi settemila italiani l'hanno ricevuta. Figliuolo: "Pronti ad estendere terza dose ad altre fasce d'età ma dovrà decide la scienza". È atteso oggi al Quirinale il decreto che prevede l'estensione dell'obbligo del Green pass a tutto il mondo del lavoro: il provvedimento deve essere firmato da Mattarella prima di andare in Gazzetta ufficiale. Pfizer sicuro anche per i bimbi di 5-11 anni, secondo i primi dati: subito dopo gli Stati Uniti sarà la volta dell'Europa, che potrebbe approvarlo a novembre. Prosegue la campagna di ...

Papa Francesco è partito da Roma il 12 settembre ed è arrivato a Budapest: il 34esimo Viaggio Apostolico prosegue in Slovacchia.